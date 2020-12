Una Vita anticipazioni spagnole: Lolita chiede alla Quesadilla di occuparsi della sua famiglia quando muore (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una Vita anticipazioni spagnole: inaspettata decisione per Lolita. La moglie di Antonito pensa di essere ormato destinata a morire e chiede a Natalia di prendersi cura di suo marito e di Moncho, quando lei non ci sarà più. Una Vita anticipazioni spagnole: Lolita convoca a casa sua la Quesadilla Lolita sta male: le manca il fiato. All’ingresso si sente Carmen (che nel frattempo è riuscita ad instaurare un buon rapporto con la moglie di Antonito) dire a qualcuno di entrare, che la nuora lo sta aspettando. Si tratta nientemeno che di Natalia Quesada, amante del figlio di Ramòn! Carmen chiede a Lolita di essere breve, perché non vuole che Antonito o suo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una: inaspettata decisione per. La moglie di Antonito pensa di essere ormato destinata a morire ea Natalia di prendersi cura di suo marito e di Moncho,lei non ci sarà più. Unaconvoca a casa sua lasta male: le manca il fiato. All’ingresso si sente Carmen (che nel frattempo è riuscita ad instaurare un buon rapporto con la moglie di Antonito) dire a qualcuno di entrare, che la nuora lo sta aspettando. Si tratta nientemeno che di Natalia Quesada, amante del figlio di Ramòn! Carmendi essere breve, perché non vuole che Antonito o suo ...

