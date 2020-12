UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 4 dicembre 2020 (Di giovedì 3 dicembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 4 dicembre 2020: Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Franzi fa l’amore con Steffen… e Tim li vede! Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo) sono ormai vicinissimi a partire per la Nuova Zelanda. Niko (Luca Turco) inizia a gestire con fatica anche il suo rapporto con Jimmy (Gennaro De Simone). Rossella (Giorgia Gianetiempo) è felici per aver ritrovato Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), ma quest’ultimo continua ad essere tormentato dall’ombra di Ilaria (Greta Berti). Sergio (Francesco Procopio) ha grosse difficoltà a credere che la moglie Bice (Lara Sansone) abbia davvero una storia con Cotugno (Walter Melchionda), ma qualcosa potrebbe portarlo a cambiare idea… Un ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 3 dicembre 2020)di Unalin onda: Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Franzi fa l’amore con Steffen… e Tim li vede! Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo) sono ormai vicinissimi a partire per la Nuova Zelanda. Niko (Luca Turco) inizia a gestire con fatica anche il suo rapporto con Jimmy (Gennaro De Simone). Rossella (Giorgia Gianetiempo) è felici per aver ritrovato Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), ma quest’ultimo continua ad essere tormentato dall’ombra di Ilaria (Greta Berti). Sergio (Francesco Procopio) ha grosse difficoltà a credere che la moglie Bice (Lara Sansone) abbia davvero una storia con Cotugno (Walter Melchionda), ma qualcosa potrebbe portarlo a cambiare idea… Un ...

