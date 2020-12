Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 3 dicembre: Alberto imbarazzato (Di giovedì 3 dicembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 3 dicembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45? Alberto si sente oppresso dalle richieste di convivenza di Clara ed è a disagio per le avances di Barbara, sua nuova datrice di lavoro. Cosa farà? Rossella era al settimo cielo per essersi ritrovata con Patrizio. Ma c’è qualcuno che rema contro la coppia e, soprattutto, contro Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 3 dicembre 2020)“Unal”, puntata del 32020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45?si sente oppresso dalle richieste di convivenza di Clara ed è a disagio per le avances di Barbara, sua nuova datrice di lavoro. Cosa farà? Rossella era al settimo cielo per essersi ritrovata con Patrizio. Ma c’è qualcuno che rema contro la coppia e, soprattutto, contro Articolo completo: dal blog SoloDonna

UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subit… - Alice70A : RT @Gabbianella62: Sono lì a prendere il sole? Se sì, perché vestono come se dovessero andare al lavoro o come chi aspetta dal medico? For… - SLN_Magazine : Le anticipazioni di #upas #unpostoalsole di stasera ?? - RetwittL : RT @Gabbianella62: Sono lì a prendere il sole? Se sì, perché vestono come se dovessero andare al lavoro o come chi aspetta dal medico? For… - Ulisseonline : Un posto al sole... a Metellia - -