Un posto al sole anticipazioni: MARINA, il momento è drammatico! (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutto precipita a Un posto al sole, in un dicembre in cui i Cantieri Palladini saranno più che mai al centro della scena per via dei subdoli giochi affaristici messi in opera da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), con la complicità di Lara Martinelli (Chiara Conti). Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5, anticipazioni: AGNESE e ARMANDO confesseranno la loro relazione? Negli episodi di Upas attualmente in corso, stiamo vedendo MARINA Giordano (Nina Soldano) intenta a prendere consapevolezza del momento incredibilmente difficile che sta attraversando, ma la consapevolezza non basterà da sola a risolvere la situazione: presto l’imprenditrice tornerà da Montecarlo con un nulla di fatto, non avendo trovato nessuno che voglia comprare lo yacht superlusso costruito per il magnate russo poi ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutto precipita a Unal, in un dicembre in cui i Cantieri Palladini saranno più che mai al centro della scena per via dei subdoli giochi affaristici messi in opera da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), con la complicità di Lara Martinelli (Chiara Conti). Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5,: AGNESE e ARMANDO confesseranno la loro relazione? Negli episodi di Upas attualmente in corso, stiamo vedendoGiordano (Nina Soldano) intenta a prendere consapevolezza delincredibilmente difficile che sta attraversando, ma la consapevolezza non basterà da sola a risolvere la situazione: presto l’imprenditrice tornerà da Montecarlo con un nulla di fatto, non avendo trovato nessuno che voglia comprare lo yacht superlusso costruito per il magnate russo poi ...

