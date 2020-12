Un nuovo monolite appare anche in California. E’ il terzo dopo Utah e Romania (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – Un terzo, strano monolite metallico – simile a quelli misteriosamente apparsi e scomparsi prima nel deserto dello Utah e poi in Romania – è spuntato in cima ad una montagna in California. terzo round: un monolite metallico appare in California Secondo quanto riportato dal giornale locale della città di Atascadero, la presenza del parallelepipedo metallico, che ricorda l’iconico cippo del film 2001 Odissea nello spazio, è stata scoperta in cima alla Pine Mountain, una meta raggiunta da dozzine di escursionisti che hanno pubblicato le loro foto sul web. Lievemente instabile «L’obelisco a tre facce sembra essere di acciaio inossidabile, alto 10 piedi e largo 18 pollici», spiega il quotidiano. «L’oggetto è saldato ad ogni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – Un, stranometallico – simile a quelli misteriosamente apparsi e scomparsi prima nel deserto delloe poi in– è spuntato in cima ad una montagna inround: unmetallicoinSecondo quanto riportato dal giornale locale della città di Atascadero, la presenza del parallelepipedo metallico, che ricorda l’iconico cippo del film 2001 Odissea nello spazio, è stata scoperta in cima alla Pine Mountain, una meta raggiunta da dozzine di escursionisti che hanno pubblicato le loro foto sul web. Lievemente instabile «L’obelisco a tre facce sembra essere di acciaio inossidabile, alto 10 piedi e largo 18 pollici», spiega il quotidiano. «L’oggetto è saldato ad ogni ...

Matedelu : Usa, nuovo monolite di metallo apparso in California - argo979 : @repubblica con il nuovo #DPCM sarà vietato lo spostamento del monolite fuori dalla propria regione - IlPrimatoN : Un terzo, strano monolite metallico – simile a quelli misteriosamente apparsi e scomparsi prima nel deserto dello U… - Pino__Merola : Usa, nuovo monolite di metallo apparso in California - marcell30634900 : RT @PraesesMundi: Nuovo misterioso #monolite compare in #California. E' il terzo in pochi giorni. -