Un altro tragico incidente mortale tra le strade della Capitale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Questa mattina, 3 dicembre, le pattuglie del IX Gruppo EurPolizia Locale di Romasono intervenute per uncon esitoavvenuto in via dell’Arte intorno alle 12:30. Per cause ancora da accertare il conducente di una Citroen C4, un uomo di 74 anni, ha perso il controllo dell’auto colpendo frontalmente un bus ATAC linea 762. Gli agentiPolizia Locale, sopraggiunti nell’immediatezza dei fatti , vedendo la gravità delle condizionipersona hanno fornito supporto al personale sanitario attivandosi di persona per rianimare l’uomo, che però è deceduto pochi minuti dopo l’arrivo all’ospedale S. Eugenio. Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Non si esclude un malore come causa ...