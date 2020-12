‘Un altro papa’: undici capitoli per far luce sui reali motivi delle dimissioni di Ratzinger (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sabato 28 novembre, come avviene dopo ogni Concistoro (quest’ultimo ha portato alla nomina di 11 undici nuovi cardinali) papa Bergoglio ha caricato sul un pullmino i neo-porporati e si è diretto in visita al monastero Mater Ecclesiae, residenza di Benedetto XVI. Il Papa emerito Ratzinger è apparso piuttosto invecchiato (d’altra parte ha 93 anni…), ma ha benedetto i cardinali, come da prassi, e chiacchierato con Francesco.Ma possono convivere liberamente due Papi? Affronta il tema il vaticanista de la Repubblica, inviato speciale per la politica internazionale ed esperto di Turchia, Marco Ansaldo, nel suo libro, appena uscito per Rizzoli: Un altro Papa. Ratzinger, le dimissioni e lo scontro con Bergoglio. Il giornalista genovese offre al lettore undici capitoli nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sabato 28 novembre, come avviene dopo ogni Concistoro (quest’ultimo ha portato alla nomina di 11nuovi cardinali) papa Bergoglio ha caricato sul un pullmino i neo-porporati e si è diretto in visita al monastero Mater Ecclesiae, residenza di Benedetto XVI. Il Papa emeritoè apparso piuttosto invecchiato (d’altra parte ha 93 anni…), ma ha benedetto i cardinali, come da prassi, e chiacchierato con Francesco.Ma possono convivere liberamente due Papi? Affronta il tema il vaticanista de la Repubblica, inviato speciale per la politica internazionale ed esperto di Turchia, Marco Ansaldo, nel suo libro, appena uscito per Rizzoli: UnPapa., lee lo scontro con Bergoglio. Il giornalista genovese offre al lettorenel ...

