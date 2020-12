Un aggiornamento dimenticato ha messo a rischio le reti private di 300 tra società e uffici pubblici in Italia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Hacker (Getty Images)Sono più di trecento le organizzazioni private e pubbliche Italiane finite nel mirino di anonimi attaccanti informatici, che hanno trovato le porte delle loro infrastrutture spalancate a causa di un aggiornamento mai installato. Lo ha reso noto l’azienda di sicurezza informatica Yarix, con sede nel trevigiano, che per prima in Italia ha pubblicamente denunciato la presenza su internet di una lista contenente oltre 50mila indirizzi Ip – di cui 18mila Italiani – puntati su altrettante infrastrutture che funzionavano sulla base di una versione non aggiornata della rete privata virtuale (vpn) di Fortinet. Sempre più diffusa soprattutto in ambito aziendale, questa tecnologia permette a chiunque di stabilire una connessione privata con i propri sistemi, passando attraverso la normale ... Leggi su wired (Di giovedì 3 dicembre 2020) Hacker (Getty Images)Sono più di trecento le organizzazionie pubblichene finite nel mirino di anonimi attaccanti informatici, che hanno trovato le porte delle loro infrastrutture spalancate a causa di unmai installato. Lo ha reso noto l’azienda di sicurezza informatica Yarix, con sede nel trevigiano, che per prima inha pubblicamente denunciato la presenza su internet di una lista contenente oltre 50mila indirizzi Ip – di cui 18milani – puntati su altrettante infrastrutture che funzionavano sulla base di una versione non aggiornata della rete privata virtuale (vpn) di Fortinet. Sempre più diffusa soprattutto in ambito aziendale, questa tecnologia permette a chiunque di stabilire una connessione privata con i propri sistemi, passando attraverso la normale ...

La società di cybersecurity Yarix ha monitorato una sequela di attacchi di origine extra-Ue. Csirt e Cert di Agid hanno messo subito al riparo le infrastrutture pubbliche ...

La società di cybersecurity Yarix ha monitorato una sequela di attacchi di origine extra-Ue. Csirt e Cert di Agid hanno messo subito al riparo le infrastrutture pubbliche ...