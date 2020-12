Ultimi sondaggi Ipsos: rimpasto governo, italiani divisi (Di giovedì 3 dicembre 2020) La seconda ondata pandemica e le festività in arrivo sono stati il tema centrale degli Ultimi sondaggi Ipsos per Di Martedì andati in onda il 1° dicembre 2020. Agli italiani è stato chiesto come passeranno la cena o il pranzo di Natale. Il 43% ha detto che festeggerà con i propri familiari ma con un massimo di sei persone, il 19% con un numero di familiari compreso tra 7 e 12, solo il 3% farà il cenone con più di 12 persone mentre il 27% probabilmente non passerà il Natale con i familiari. Segui Termometro Politico su Google News Il 73% non ha dubbi che i possibili assembramenti per gli acquisti prima di Natale siano pericolosi in quanto potrebbero far aumentare il numero dei contagi. Il 24% li considera pericolosi solo se le persone non mettono la mascherina mentre fanno shopping. La decisione del ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 3 dicembre 2020) La seconda ondata pandemica e le festività in arrivo sono stati il tema centrale degliper Di Martedì andati in onda il 1° dicembre 2020. Agliè stato chiesto come passeranno la cena o il pranzo di Natale. Il 43% ha detto che festeggerà con i propri familiari ma con un massimo di sei persone, il 19% con un numero di familiari compreso tra 7 e 12, solo il 3% farà il cenone con più di 12 persone mentre il 27% probabilmente non passerà il Natale con i familiari. Segui Termometro Politico su Google News Il 73% non ha dubbi che i possibili assembramenti per gli acquisti prima di Natale siano pericolosi in quanto potrebbero far aumentare il numero dei contagi. Il 24% li considera pericolosi solo se le persone non mettono la mascherina mentre fanno shopping. La decisione del ...

zazoomblog : Ultimi sondaggi Ipsos: rimpasto governo italiani divisi - #Ultimi #sondaggi #Ipsos: #rimpasto - ehiRicardo : Votate la canzone PEGGIORE tra le scelte. Proseguite sotto nel thread ? 4 sondaggi, uno per ognuno degli ultimi 4 a… - Carlett76595590 : @CascioloRino Credo che Pierpaolo esca presto, contrariamente a quanto si legge qui, fuori pare non sia molto amato… - xxselenee : @ladycapuleti io ero sicura che in una nomination eliminatoria non potesse mai uscire ma vedendo gli ultimi sondagg… - Ufranci4 : @nonabbiatepaura @gladiatoremassi Alcune mele marce? Siete un frutteto intero di mele marce e gli ultimi sondaggi v… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi sondaggi Ultimi sondaggi: Cresce la Lega +1,1%, in calo PD e M5s La7 Dove investono i fondi immobiliari: il futuro dopo il covid

I fondi immobiliari continuano a rappresentare la modalità più efficiente di investimento nel settore real estate. Nonostante la pandemia i risultati del settore sono promettenti, anche per il futuro.

La Svezia del no lockdown cede al Coronavirus: boom di contagi e scuole chiuse fino a fine anno

La Svezia, unico paese europeo a non introdurre il lockdown per fermare i contagi da Coronavirus, ha dovuto cedere all’incalzare della ...

I fondi immobiliari continuano a rappresentare la modalità più efficiente di investimento nel settore real estate. Nonostante la pandemia i risultati del settore sono promettenti, anche per il futuro.La Svezia, unico paese europeo a non introdurre il lockdown per fermare i contagi da Coronavirus, ha dovuto cedere all’incalzare della ...