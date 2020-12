Udine: stop al 5G. Saranno autorizzabili solo i nuovi impianti di telefonia 4G (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella seduta di questa mattina, la Giunta ha approvato l’aggiornamento dello stato di fatto e la parziale implementazione del Regolamento per la telefonia mobile risalente al 2013. Nel Regolamento Saranno inseriti 20 dei 21 impianti per i quali l’operatore ILIAD Italia ha fatto richiesta lo scorso ottobre e che Saranno installati in cositing e con tecnologia 4G. L’Esecutivo cittadino ha quindi approvato un atto di indirizzo secondo cui d’ora in poi Saranno autorizzabili solo i nuovi impianti di telefonia mobile in cositing con altri operatori o su tralicci già esistenti e con esclusione della tecnologia 5G. “Con questa delibera – ha commentato il Sindaco Fontanini – abbiamo voluto aggiornare un testo ormai ... Leggi su udine20 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella seduta di questa mattina, la Giunta ha approvato l’aggiornamento dello stato di fatto e la parziale implementazione del Regolamento per lamobile risalente al 2013. Nel Regolamentoinseriti 20 dei 21per i quali l’operatore ILIAD Italia ha fatto richiesta lo scorso ottobre e cheinstallati in cositing e con tecnologia 4G. L’Esecutivo cittadino ha quindi approvato un atto di indirizzo secondo cui d’ora in poidimobile in cositing con altri operatori o su tralicci già esistenti e con esclusione della tecnologia 5G. “Con questa delibera – ha commentato il Sindaco Fontanini – abbiamo voluto aggiornare un testo ormai ...

russ_alexx : RT @TgrRaiFVG: A Udine il sindacato propone lo stop alle attività non urgenti all'Ospedale Santa Maria della Misericordia. Ieri i Carabinie… - squopellediluna : RT @TgrRaiFVG: A Udine il sindacato propone lo stop alle attività non urgenti all'Ospedale Santa Maria della Misericordia. Ieri i Carabinie… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: A Udine il sindacato propone lo stop alle attività non urgenti all'Ospedale Santa Maria della Misericordia. Ieri i Carabinie… - TgrRaiFVG : A Udine il sindacato propone lo stop alle attività non urgenti all'Ospedale Santa Maria della Misericordia. Ieri i… - FabioGentile7 : @trenitalia sempre meglio. Primo freddo e primo stop linea #Trieste #Venezia #udine tutti ad aspettare #assembrati… -