Tv italiana in lutto | addio alla Regina delle Fiction

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. È morta Sara Melodia. La direttrice editoriale di Lux Vide si è spenta prematuramente il 29 novembre. È stata la sceneggiatrice diamatissime come Don Matteo e Sotto copertura. C'è la sua esperienza e il suo talento dietro alcuneserie più di successo, da Doc – Nelle tue mani a Che Dio ci aiuti. Lascia il marito Lorenzo e i tre figli: Maddalena, Benedetta e Filippo Maria. Tanti gli attori presenti al funerale per l'ultimo saluto. Sara Melodia è entrata a far parte della squadra Lux Vide nel 1999 e da allora è diventata un punto di riferimento per i suoi colleghi. Infaticabile professionista, si è prodigata per donare agli spettatori personaggi in grado di far riflettere e scaldare il cuore. Mercoledì 2 dicembre si è tenuto il funerale. (Continua..) A Luca Bernabei, amministratore ...