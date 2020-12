TV 2000 non si vede sulla TV satellitare dal 3 dicembre? Ecco perché (Di giovedì 3 dicembre 2020) Più di qualcuno sta riscontrando difficoltà in questo 3 dicembre perché TV 2000 non si vede su TV satellitare. Alcune anomalie riguardano anche le emittenti Nove, DMAX, Real Time, Cielo e TV8, sempre in questo giovedì. Si tratta di malfunzionamenti,, purtroppo, annunciati e che hanno a che fare con la nuova tecnologia DVB-S2 che, proprio per le reti fin qui menzionate, entra di scena in questa giornata. sulla transizione in atto nel mese di dicembre, era già stato dedicato un preventivo approfondimento sulle pagine di OM-OptiMagazine nei giorni scorsi. Si tratta del passaggio allo standard tecnologico DVB-S2. Al momento del passaggio appunto televisori meno recenti o senza decoder apposito non visualizzeranno più le reti. Non saranno dunque necessarie le operazioni ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Più di qualcuno sta riscontrando difficoltà in questo 3TVnon sisu TV. Alcune anomalie riguardano anche le emittenti Nove, DMAX, Real Time, Cielo e TV8, sempre in questo giovedì. Si tratta di malfunzionamenti,, purtroppo, annunciati e che hanno a che fare con la nuova tecnologia DVB-S2 che, proprio per le reti fin qui menzionate, entra di scena in questa giornata.transizione in atto nel mese di, era già stato dedicato un preventivo approfondimento sulle pagine di OM-OptiMagazine nei giorni scorsi. Si tratta del passaggio allo standard tecnologico DVB-S2. Al momento del passaggio appunto televisori meno recenti o senza decoder apposito non visualizzeranno più le reti. Non saranno dunque necessarie le operazioni ...

