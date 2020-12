Tutti i film Warner Bros del 2021 usciranno contemporaneamente al cinema e in streaming (Di giovedì 3 dicembre 2020) Warner Bros ha compiuto una scelta rivoluzionaria: i film, durante il 2021, usciranno in contemporanea sia nelle sale cinematografiche che in streaming su HBO Max, piattaforma attualmente disponibile negli USA. Una decisione che accompagnerà quindi gli appassionati di cinema almeno per tutto il 2021. Al momento non è confermato che questa tipologia di distribuzione proseguirà anche dopo l’emergenza sanitaria. Il pubblico statunitense si troverà davanti a questo modello di distribuzione già durante le prossime settimane. Wonder Woman 1984, negli USA, arriverà contemporaneamente sia sul grande schermo che su HBO Max il 25 dicembre, mentre in Italia uscirà durante il mese di gennaio del 2021 nelle sale ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020)ha compiuto una scelta rivoluzionaria: i, durante ilin contemporanea sia nelle saletografiche che insu HBO Max, piattaforma attualmente disponibile negli USA. Una decisione che accompagnerà quindi gli appassionati dialmeno per tutto il. Al momento non è confermato che questa tipologia di distribuzione proseguirà anche dopo l’emergenza sanitaria. Il pubblico statunitense si troverà davanti a questo modello di distribuzione già durante le prossime settimane. Wonder Woman 1984, negli USA, arriveràsia sul grande schermo che su HBO Max il 25 dicembre, mentre in Italia uscirà durante il mese di gennaio delnelle sale ...

