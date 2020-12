Turismo | a Salerno arrivano fondi per le imprese | il presidente Prete illustra i dettagli – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutie innovazione. È il binomio sul quale la Camera di Commercio diha deciso di puntare per aiutare l’economia salernitana in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria ed economica che ha colpito anche il territorio salernitano a causa del Covid. Dopo la giunta anche la seduta del consiglio camerale che si è svolta ieri (a distanza, inconferenza) ha detto sì alla scelta di stanziareche tradizionalmente erano legati a supportare i comuni in iniziative di spettacoli e culturali per accompagnare il periodo natalizio, destinando, invece, ialleche si occupano diin senso lato (si va dagli alberghi al noleggio con conducente) a partire da un investimento minimo di 1500 ...