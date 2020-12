Tuchel e il Psg ‘quasi’ qualificato: “Quasi incinta non vuole dire esserlo…” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una vittoria convincente contro il Manchester United, ma ancora nulla è fatto per il superamento del girone di Champions League. Lo sanno bene a Parigi dove Thomas Tuchel, tecnico del Psg, predica calma e azzarda un paragone piuttosto singolare per tenere alta la concentrazione dei suoi.Tuchel: "Quasi incinta non vuole dire esserlo"caption id="attachment 1059695" align="alignnone" width="345" Neymar (getty images)/captionAi microfoni di RMC Sport, dopo il bel successo dell'Old Trafford, Tuchel mette in guarda i suoi e lo fa con parole davvero uniche: "Vicini alla qualificazione, non vuole dire essere già qualificati", ha sottolineato il tecnico. "Essere quasi incinta non significa esserlo per davvero. Questa cosa per me non esiste e ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una vittoria convincente contro il Manchester United, ma ancora nulla è fatto per il superamento del girone di Champions League. Lo sanno bene a Parigi dove Thomas, tecnico del Psg, predica calma e azzarda un paragone piuttosto singolare per tenere alta la concentrazione dei suoi.: "Quasinonesserlo"caption id="attachment 1059695" align="alignnone" width="345" Neymar (getty images)/captionAi microfoni di RMC Sport, dopo il bel successo dell'Old Trafford,mette in guarda i suoi e lo fa con parole davvero uniche: "Vicini alla qualificazione, nonessere già qualificati", ha sottolineato il tecnico. "Essere quasinon significa esserlo per davvero. Questa cosa per me non esiste e ...

