Trump vieta l’import di cotone cinese dallo Xinjiang. Ecco perché (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’amministrazione Trump ha annunciato che gli Stati Uniti vieteranno l’importazione di cotone e prodotti lavorati da una potente organizzazione paramilitare cinese, Xinjiang Production and Construction Corps (Xpcc), dopo aver ottenuto informazioni “che indicano l’utilizzato di lavoro forzato”, degli uigiuri (la minoranza musulmana), ha spiegato il dipartimento per la Sicurezza interna in una nota. La decisione ai danni dell’organizzazione, che nel 2015 produceva il 30% del cotone cinese, segue un divieto del dipartimento del Tesoro a luglio su tutte le transazioni in dollari con l’entità commerciale e paramilitare fondata nel 1954 per colonizzare l’estremo Ovest della Cina. “Mentre le sanzioni del Tesoro prendono di mira la struttura finanziaria di Xpcc, l’azione di ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’amministrazioneha annunciato che gli Stati Uniti vieterannoazione die prodotti lavorati da una potente organizzazione paramilitareProduction and Construction Corps (Xpcc), dopo aver ottenuto informazioni “che indicano l’utilizzato di lavoro forzato”, degli uigiuri (la minoranza musulmana), ha spiegato il dipartimento per la Sicurezza interna in una nota. La decisione ai danni dell’organizzazione, che nel 2015 produceva il 30% del, segue un divieto del dipartimento del Tesoro a luglio su tutte le transazioni in dollari con l’entità commerciale e paramilitare fondata nel 1954 per colonizzare l’estremo Ovest della Cina. “Mentre le sanzioni del Tesoro prendono di mira la struttura finanziaria di Xpcc, l’azione di ...

