'Trono over', Valentina Dartavilla Lupi prima della polemica che l'ha coinvolta: "Gemma Galgani? Si sente la regina, se stesse zitta ogni tanto sarebbe meglio!" (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quest'anno il parterre femminile del Trono Over si era arricchito di nuove dame, tra cui Valentina Dartavilla Lupi. La donna si era resa protagonista di alcune chiacchierate frequentazioni, tra cui quella con Nicola Mazzitelli di cui aveva lamentato l'approccio fisico. Scoperto poi positivo al Covid, Nicola non aveva più preso parte al programma (almeno per il momento) e Valentina aveva iniziato una frequentazione con Maurizio, il cinquantenne con cui anche Gemma Galgani si sta frequentando. Stando alle anticipazioni della puntata registrata venerdì, Valentina è stata protagonista di un vero e proprio scandalo. Si è scoperto infatti che la Dartavilla ha avuto rapporti intimi proprio Nicola, ma anche con un altro cavaliere, Costantino, ora non più ...

