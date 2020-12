Tre vaccini contro il coronavirus in arrivo come tre moschettieri, zac! W la vita e Burioni forever (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono in arrivo tre vaccini come tre moschettieri, pronti a duellare contro questo virus. Ho fiducia nella scienza, e quando ho mal di testa o di denti mi fiondo in farmacia. Amo la poesia, ma in questi ultimi tempi preferisco farmacisti e virologi. La poesia può attendere, come il paradiso. Voglio restare ancora su questa terra e respirare. Non renderei obbligatorio il vaccino ma l’intelligenza, lo ha spiegato benissimo Roberto Burioni da Fabio Fazio: non vaccinarsi non è una forma di libertà, ma significa mettere in pericolo quelle persone che è meglio non usino il vaccino, come le donne gravide per esempio. Raggiunta l’immunità di gregge, l’umanità potrà tornare liberamente al pascolo. Altro che dittatura sanitaria, non diciamo scemenze sovraniste e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono intretre, pronti a duellarequesto virus. Ho fiducia nella scienza, e quando ho mal di testa o di denti mi fiondo in farmacia. Amo la poesia, ma in questi ultimi tempi preferisco farmacisti e virologi. La poesia può attendere,il paradiso. Voglio restare ancora su questa terra e respirare. Non renderei obbligatorio il vaccino ma l’intelligenza, lo ha spiegato benissimo Robertoda Fabio Fazio: non vaccinarsi non è una forma di libertà, ma significa mettere in pericolo quelle persone che è meglio non usino il vaccino,le donne gravide per esempio. Raggiunta l’immunità di gregge, l’umanità potrà tornare liberamente al pascolo. Altro che dittatura sanitaria, non diciamo scemenze sovraniste e ...

