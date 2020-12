Toyota Italia - Luca' sarà il nuovo Amministratore delegato (Di giovedì 3 dicembre 2020) A partire dall'1 gennaio 2021, Luigi Ksawery Luca' diventerà il nuovo Amministratore delegato di Toyota Motor Italia succedendo a Mauro Caruccio, in carica dal 2018. Quest'ultimo, in azienda dal 1998, andrà a ricoprire i ruoli di Amministratore delegato di Toyota Financial Services Italia e di presidente e ad di Toyota Fleet Mobility Italia. Il curriculum. Luigi Ksawery Luca', 47 anni, ha iniziato la sua carriera nelle fila della Casa giapponese nel 2005 e attualmente ricopre il ruolo di director mobility & connected technologies di Toyota Motor Europe. In passato, il manager nativo di Varsavia ha ricoperto ruoli di responsabilità nella direzione ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 3 dicembre 2020) A partire dall'1 gennaio 2021, Luigi Ksawery' diventerà ildiMotorsuccedendo a Mauro Caruccio, in carica dal 2018. Quest'ultimo, in azienda dal 1998, andrà a ricoprire i ruoli didiFinancial Servicese di presidente e ad diFleet Mobility. Il curriculum. Luigi Ksawery', 47 anni, ha iniziato la sua carriera nelle fila della Casa giapponese nel 2005 e attualmente ricopre il ruolo di director mobility & connected technologies diMotor Europe. In passato, il manager nativo di Varsavia ha ricoperto ruoli di responsabilità nella direzione ...

