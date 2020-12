Toscana zona arancione da domenica L' annuncio del governatore Giani

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Lasaràrossa fino a sabato, daentriamo nell’. Me lo ha detto il ministro Roberto Speranza, è il combinato disposto della lettura del Dpcm e dei dati che abbiamo visionato. Sabato purtroppo però ho paura che i negozi saranno ancora chiusi”. Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, ildella RegioneEugenio, secondo quanto riporta una nota. “Ho appena terminato la conferenza Stato-Regioni - ha anche detto- Il nuovo Dpcm riproduce quel che c’era nel precedente, rispetto a quello però nel nuovo c’è una cosa positiva in più. Rispetto a quello, in cui per risalire le zone ci volevano 14 giorni, in questa bozza si consente anche una distanza di giorni inferiore se i dati sono ...