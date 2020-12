Torna ‘Trame’ | il Festival dei libri sulle mafie | online dal 3 al 6 dicembre

Leggi su dire

(Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – Torna ‘Trame’, il Festival dei libri sulle mafie. Dal 3 al 6 dicembre in diretta streaming sulla pagina Facebook “Trame.Festival”, un evento che in Calabria vuole partire dai libri e dalla cultura per risvegliare le coscienze contro la ‘ndrangheta. “È stato un anno molto difficile ed è per questo che Trame deve esserci, per lanciare un segnale e tenere vivo il dibattito su temi sempre più attuali. Trame oggi vuole continuare ad essere un laboratorio di pensiero per tutti quei giovani che in Calabria ci restano e per quelli che sono stati costretti ad andare via”, spiega Cristina Porcelli, direttrice della Fondazione Trame, presentando il festival. GRATTERI E GRASSO TRA GLI OSPITI DELL’EDIZIONE 2020 DI TRAME