Torino, una donna sviene sul tram: "E' positiva al Covid, lo sapeva" (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una quarantottenne avrebbe preso il mezzo nonostante sapesse del virus. In caso di conferma rischia una denuncia Foto © PixabayBrutta disavventura per una donna di 48 anni, colta da un malore su un tram di Torino. Un incidente che, subito dopo, ha finito indirettamente per coinvolgere tutto il mezzo sul quale viaggiava. La quarantottenne, infatti, avrebbe preso il tram nonostante sapesse di essere positiva al Covid-19. Un dettaglio non emerso al momento dei primi soccorsi, effettuati dal conducente, che ha subito allertato il 118. La positività sarebbe emersa solo una volta arrivata all'ospedale, quando i poliziotti delle volanti intervenute ai Giardini Reali (dove la donna si è sentita male) hanno cercato di contattare i suoi conoscenti.

Ultime Notizie dalla rete : Torino una Prima neve in Piemonte, anche a Torino La Stampa Pallavolo A2 femminile – Marsala a Torino per poter guardare in alto

La Sigel Marsala (quarta in classifica con 13 punti e 4 gare da recuperare) torna ad essere impegnata in trasferta a distanza di poco meno di due settimane dall’ultima volta e lo farà in Piemonte in ...

Torino: la nuova stella si chiama Wilfried Singo

La storia fra Singo e il Torino ha inizio nel 2019, quando l’allora Ds Petrachi lo scova in Costa d’Avorio e lo porta sotto la mole. In Primavera, dapprima schierato come difensore centrale, suo ruolo ...

