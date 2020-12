Torino, Giampaolo negativo al Covid: in panchina nel derby con la Juve (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nel giorno del 114° compleanno del Torino, arriva una buona notizia in casa granata. L'esito del tampone effettuato ieri da Marco Giampaolo ha esito negativo: così il tecnico, che questo pomeriggio ha ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nel giorno del 114° compleanno del, arriva una buona notizia in casa granata. L'esito del tampone effettuato ieri da Marcoha esito: così il tecnico, che questo pomeriggio ha ...

