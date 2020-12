"Togliti tutti i vestiti. Sei sposata? Non mi importa". Maria Teresa Ruta rivela l'orrore subito dal potentissimo uomo della tv (Di giovedì 3 dicembre 2020) Choc per Maria Teresa Ruta: un uomo, nel suo passato, ha fatto un proposta indecente. La confessione non è nuova perché qualche tempo fa, l'ex conduttrice di UnoMattina, l'aveva raccontato proprio in tv. Ora, al Grande Fratello Vip, torna sull'argomento. “Mi disse di togliermi i vestiti”, racconta la Ruta nel corso del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. I fatti risalgono al 1991. “Bisogna dire che cosa stai facendo? Lasciami stare”, tuona Maria Teresa. “Una delle primissime volte mi è capitato che avevo 21 anni. Sono rimasta scioccata, ma sono andata via dicendo no, grazie. Un'altra volta mi è successo con un uomo famoso, uno importante, ci sono rimasta male ed era il 91. Avevo 31 anni, non dico il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Choc per: un, nel suo passato, ha fatto un proposta indecente. La confessione non è nuova perché qualche tempo fa, l'ex conduttrice di UnoMattina, l'aveva raccontato proprio in tv. Ora, al Grande Fratello Vip, torna sull'argomento. “Mi disse di togliermi i”, racconta lanel corso del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. I fatti risalgono al 1991. “Bisogna dire che cosa stai facendo? Lasciami stare”, tuona. “Una delle primissime volte mi è capitato che avevo 21 anni. Sono rimasta scioccata, ma sono andata via dicendo no, grazie. Un'altra volta mi è successo con unfamoso, unonte, ci sono rimasta male ed era il 91. Avevo 31 anni, non dico il ...

