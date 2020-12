‘This is Elodie x Christmas EP’ il nuovo progetto dell’artista (Di giovedì 3 dicembre 2020) Uscirà il prossimo 11 dicembre, su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile “This is Elodie x Christmas EP”. Il nuovo progetto discografico dell’artista donna italiana più ascoltata su Spotify nel 2020, conterrà quattro delle canzoni di maggior successo presenti nell’album “This is Elodie”, “Guaranà” (disco di platino), “Andromeda” (disco di platino) presentata durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, “Margarita” (doppio disco di platino) e “Pensare male” (disco di platino) registrate nuovamente da Elodie in una chiave più intima. Dall’11 dicembre sarà disponibile in formato vinile rosso nei negozi di dischi e su Amazon.it, dove già da oggi è disponibile il preorder. Per il Natale 2020, Elodie collabora con OVS e Save The ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 3 dicembre 2020) Uscirà il prossimo 11 dicembre, su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile “This isEP”. Ildiscograficodonna italiana più ascoltata su Spotify nel 2020, conterrà quattro delle canzoni di maggior successo presenti nell’album “This is”, “Guaranà” (disco di platino), “Andromeda” (disco di platino) presentata durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, “Margarita” (doppio disco di platino) e “Pensare male” (disco di platino) registrate nuovamente dain una chiave più intima. Dall’11 dicembre sarà disponibile in formato vinile rosso nei negozi di dischi e su Amazon.it, dove già da oggi è disponibile il preorder. Per il Natale 2020,collabora con OVS e Save The ...

