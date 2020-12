The Stand, la serie tratta dal romanzo di Stephen King a gennaio in Italia su Starzplay (Di giovedì 3 dicembre 2020) The Stand, l’adattamento del romanzo di Stephen King di CBS All Access arriverà in Italia su Starzplay dal 3 gennaio 2021. Trama, trailer e cast. Il 12 dicembre degli Stati Uniti, sul servizio streaming CBS All Access, debutterà The Stand, un nuovo adattamento da un romanzo di Stephen King composto da 6 episodi. Oggi Starzplay ha annunciato di aver acquistato i diritti internazionali della serie in molti paesi, e tra questi c’è anche il mercato Italiano, dove la serie debutterà da domenica 3 gennaio 2021. Stephen King ha da subito sposato il progetto e ne stato anche parte integrante ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 3 dicembre 2020) The, l’adattamento deldidi CBS All Access arriverà insudal 32021. Trama, trailer e cast. Il 12 dicembre degli Stati Uniti, sul servizio streaming CBS All Access, debutterà The, un nuovo adattamento da undicomposto da 6 episodi. Oggiha annunciato di aver acquistato i diritti internazionali dellain molti paesi, e tra questi c’è anche il mercatono, dove ladebutterà da domenica 32021.ha da subito sposato il progetto e ne stato anche parte integrante ...

