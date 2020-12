The Crown, anche il fratello di Lady Diana contro la serie di Netflix (Di giovedì 3 dicembre 2020) The Crown, che continua ad ottenere consensi dalla critica, non piace proprio ai diretti protagonisti dato che sia la Royal Family che il Governo britannico si sono scagliati contro la serie di Netflix. A ruota anche il fratello di Lady Diana, Charles Spencer, non ha rilasciato delle belle parole. Anzi. Intervenuto a Love Your Weekend with Alan Titchmarsh, il fratello di Lady Diana ha rivelato di essersi sentito a disagio a vedere la quarta stagione di The Crown, che racconta proprio la storia fra Carlo e Diana con Camilla sempre dietro l’angolo. “Mi hanno chiesto se potevano filmare ad Althorp e io ovviamente ho detto di no”, ha spiegato Charles Spencer, riferendosi ... Leggi su biccy (Di giovedì 3 dicembre 2020) The, che continua ad ottenere consensi dalla critica, non piace proprio ai diretti protagonisti dato che sia la Royal Family che il Governo britannico si sono scagliatiladi. A ruotaildi, Charles Spencer, non ha rilasciato delle belle parole. Anzi. Intervenuto a Love Your Weekend with Alan Titchmarsh, ildiha rivelato di essersi sentito a disagio a vedere la quarta stagione di The, che racconta proprio la storia fra Carlo econ Camilla sempre dietro l’angolo. “Mi hanno chiesto se potevano filmare ad Althorp e io ovviamente ho detto di no”, ha spiegato Charles Spencer, riferendosi ...

