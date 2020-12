Tg Pediatria | edizione del 3 dicembre 2020

Leggi su dire

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Al congresso straordinario della Sip si è fatta sentire la presenza delle istituzioni. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno inaugurato i lavori ringraziando i pediatri per tutto quello che stanno facendo, anche in pandemia, a salvaguardia della salute dei minori. Ecco le loro voci. – COVID, SIP: 70% MINORI ASINTOMATICI, SOLO 8 DECESSI DA INIZIO PANDEMIA