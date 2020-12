"Terrorizzata dalla lettera degli avvocati". Clamoroso: Maria Teresa Ruta, una inquietante verità sulla Gregoraci. Ora si capisce tutto... (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ci pensa Maria Teresa Ruta, in una confessione choc al Grande Fratello Vip, a raccontare le paure di Elisabetta Gregoraci. E nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è subito gossip. “Lei non vuole che arrivino le lettere degli avvocati. Non avete capito com'è la situazione, ha paura”, dice la Ruta in un'esternazione che sta facendo il giro della Rete perché spiegherebbe molti comportamenti ambigui della Gregoraci. Innanzitutto il suo continuo silenzio. Poi la brusca frenata con Pretelli, che ormai si è arreso dopo averla corteggiata invano. Elisabetta e Flavio Briatore hanno divorziato, ma i patti -messi nero su bianco dai loro avvocati - non li conosce nessuno. Quindi sembra che la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ci pensa, in una confessione choc al Grande Fratello Vip, a raccontare le paure di Elisabetta. E nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è subito gossip. “Lei non vuole che arrivino le lettere. Non avete capito com'è la situazione, ha paura”, dice lain un'esternazione che sta facendo il giro della Rete perché spiegherebbe molti comportamenti ambigui della. Innanziil suo continuo silenzio. Poi la brusca frenata con Pretelli, che ormai si è arreso dopo averla corteggiata invano. Elisabetta e Flavio Briatore hanno divorziato, ma i patti -messi nero su bianco dai loro- non li conosce nessuno. Quindi sembra che la sua ...

