Tennistavolo | Debora Vivarelli | “La mia classifica attuale mi dà buone possibilità per il pass olimpico”

(Di giovedì 3 dicembre 2020)è alla ricerca delolimpico nelper i Giochi di Tokyo 2020: l’atleta appartenente al Centro Sportivo Esercito ha parlato con OA Sport del momento storico molto delicato che stiamo vivendo e delle attese in vista degli ultimi appuntamenti qualificanti alla rassegna nipponica. L’azzurra ha commentato i cambiamenti di format previsti con la creazione del circuito del World Table Tennis per dare maggiore visibilità a questo sport, ed ha ringraziato l’Esercito, che si è adoperato per mettere i propri atleti in condizione di allenarsi al meglio durante l’emergenza sanitaria.è l’unica italiana tra le prime 100 al mondo nel ranking rilasciato il 4 novembre, nel quale si attesta in 72ma posizione, e si sta preparando per i Campionati Europei ...