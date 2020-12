Taranto: sequestro di beni per 458mila euro ad ex dipendente di banca accusata di truffa a clienti Guardia di finanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) Militari della Guardia di finanza di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, per un ammontare complessivo di 458 mila euro, nei confronti di una ex dipendente di una banca di Taranto, di 57 anni, già arrestata nel novembre 2017 per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento. L'articolo Taranto: sequestro di beni per 458mila euro ad ex dipendente di banca accusata di truffa a clienti <small class="subtitle">Guardia di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Militari delladidihanno eseguito un decreto dipreventivo dimobili, immobili e disponibilità finanziarie, per un ammontare complessivo di 458 mila, nei confronti di una exdi unadi, di 57 anni, già arrestata nel novembre 2017 per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento. L'articolodiperad exdidi di ...

