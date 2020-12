Tanti auguri a Jean-Luc Godard | 90 anni al di là del bene e del male ma nella storia del Cinema

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Ildeve andare ovunque”. Dice. “Bisogna fare la lista dei luoghi dove non c’è ancora e farcelo arrivare”. Spiega. “Se nelle fabbriche non c’è, deve andare nelle fabbriche. Se nelle università non c’è, bisogna portarcelo. Se nei bordelli non c’è, deve andare nei bordelli”. Sentenzia. E questo diventa ineluttabile se a pronunciarlo è colui che non solo ha riscritto ladel, ma colui che incarna l’anima stessa del. Perché-Luc, oggi straordinario 90enne, va oltre l’autore pluripremiato ai festival, il decostruttore/creatore di linguaggi e narrazioni, l’icona “iconoclasta” vivente della settima arte che chiunque ne sia appassionato non può prescindere da studiarlo, amarlo (o ...