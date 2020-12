Superbonus | Patuanelli | ' Non esiste solo il Recovery Fund come opzione'

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Patuanelli

TGCOM

Il ministro: non esiste solo il Next generation Eu, esistono anche le risorse proprie della legge di bilancio e le programmazioni Ue diverse dal ...Il superbonus 110 per cento e la transizione 4.0 sono i due pilastri di questa fase: strumenti profondi, che puntano alla grande ...