Super Yilmaz regala la vittoria al Lille sullo SParta Praga

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 3 dicembre 2020) il matchè finito 2-1, in gol per ilcon una doppietta, il gol delloè di Krej?í. Questo risultato fa passare i francesi come primi del girone. Chi è stato il migliore del match? il migliore del match è stato, l’attaccante turco entrato al 76esimo minuto dopo pochi minuti ha trovato il gol del pareggio e della. i due gol hanno permesso alla squadra francese di passare ai sedicesimi di EL FormazioniOSC: Mike Maignan; Tiago Djaló, Sven Botman, José Fonte, Domagoj Bradari?, Xeka, Yusuf Yaz?c?, Benjamin André, Jonathan Bamba, Jonathan David, Luiz Araujo. A ...