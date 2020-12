Super Champions League | ecco il progetto dell’Uefa | più squadre per aumentare i guadagni | a discapito dei tornei nazionali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Più, più partite inter, magari niente gironi. Non è ancora la “Lega”, ma non ci va molto lontano. Meglio chiamarla “”: dal 2024, 36 club (invece degli attuali 32), che si affrontano in una prima, lunghissima fase con almeno dieci partite a testa e avversari casuali, un po’ in stile Nba, prima di arrivare alla tradizionale eliminazione diretta. È questa la riforma che ha in mente la Uefa per rivoluzionare il più importante torneo di calcio al mondo, e resistere alle sirene dei grandi club che vorrebbero mettersi in proprio con una loro nuova competizione. L’obiettivo è sempre lo stesso: fare più soldi, anche a scapito dei campionati. A rivelare il piano è un articolo del Times, che anticipa le mosse di Ceferin in vista del 2024, quando scadrà l’attuale formato e ...