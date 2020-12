Sulla disabilità i giovani sanno andare dritti al punto. Come questa studentessa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ieri ho ricevuto da una studentessa di un liceo classico della provincia di Roma questa lettera. A volte, anzi spesso, i giovani hanno la capacità di andare diritti al punto. Senza circonvoluzioni e giri di parole. questa giovane che si interroga sul destino del suo compagno di classe disabile credo ci interpelli tutti. Ad oggi, mi pare chiaro, senza trovare una risposta dal mondo degli adulti. Correggo: parole tante, risposte nessuna. Alfredo è un mio compagno di classe in prima liceo classico e anche lui quest’anno, Come me, ha avuto un importante cambiamento: il liceo. Io ora non so Come fosse la sua vita scolastica fino all’anno scorso, ma so che a settembre si è ritrovato in una grande scuola di 4 piani, circondato da ragazzi, personale e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ieri ho ricevuto da unadi un liceo classico della provincia di Romalettera. A volte, anzi spesso, ihanno la capacità didiritti al. Senza circonvoluzioni e giri di parole.giovane che si interroga sul destino del suo compagno di classe disabile credo ci interpelli tutti. Ad oggi, mi pare chiaro, senza trovare una risposta dal mondo degli adulti. Correggo: parole tante, risposte nessuna. Alfredo è un mio compagno di classe in prima liceo classico e anche lui quest’anno,me, ha avuto un importante cambiamento: il liceo. Io ora non sofosse la sua vita scolastica fino all’anno scorso, ma so che a settembre si è ritrovato in una grande scuola di 4 piani, circondato da ragazzi, personale e ...

