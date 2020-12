Sul caso Casaleggio ora indaga la procura di Milano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alessandra Benignetti Philip Morris annuncia di aver depositato una denuncia penale contro il Riformista per l'inchiesta sui presunti finanziamenti alla Casaleggio Associati in cambio dello sconto fiscale sulle sigarette elettroniche. Ora sul caso indaga la procura di Milano Ad entrare nell'affaire Casaleggio ora è anche la procura di Milano. I pm vogliono vederci chiaro sui legami tra Philip Morris e la società dell'ideatore della piattaforma Rousseau. Nei giorni scorsi, infatti, un’inchiesta del Riformista ha reso noto come l'azienda di Davide Casaleggio abbia incassato quasi 2,4 milioni di euro dal colosso del tabacco per una consulenza. Soldi che il quotidiano di Piero Sansonetti ipotizza siano stati versati in ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alessandra Benignetti Philip Morris annuncia di aver depositato una denuncia penale contro il Riformista per l'inchiesta sui presunti finanziamenti allaAssociati in cambio dello sconto fiscale sulle sigarette elettroniche. Ora sulladiAd entrare nell'affaireora è anche ladi. I pm vogliono vederci chiaro sui legami tra Philip Morris e la società dell'ideatore della piattaforma Rousseau. Nei giorni scorsi, infatti, un’inchiesta del Riformista ha reso noto come l'azienda di Davideabbia incassato quasi 2,4 milioni di euro dal colosso del tabacco per una consulenza. Soldi che il quotidiano di Piero Sansonetti ipotizza siano stati versati in ...

reportrai3 : Pubblichiamo la risposta del ministero della Salute alle nostre domande sul caso rapporto OMS censurato #Report - chetempochefa : 'L'inizio del test rapido è uguale al test molecolare. Il liquido in questo caso è del tutto diverso: nel test mole… - channeldraw : #Egitto La Procura di Roma è pronta a chiudere le indagini sul caso di Giulio Regeni, ma per l'Egitto l'esecutore d… - CirianiCarlo : RT @PBerizzi: Avamposti neofascisti dietro il paravento dei libri. La nuova sfida di CasaPound, guidata da un pregiudicato per pestaggi, si… - thun88 : Grazie a @LorenzoLamperti per la segnalazione “4 chiacchiere” di Sun Wen-Long, stavolta con Lala Hu, autrice del (b… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul caso Il (ridicolo) dietrofront della UAR sul caso Matera, Petti e Socino OnRugby Iran, Moghaddam (ong): l'Europa faccia pressione, salvi Djalali

Il direttore dell'ong Iran Human Rights sul caso del ricercatore irano-svedese condannato a morte nel 2017 per spionaggio.

Cinema e diritto d’autore, Sky vince in primo grado la causa contro Siae

Secondo il Tribunale di Milano la Società autori ed editori non può raccogliere per conto dei non mandanti. Ricorso in arrivo: «Chi crea non sia penalizzato» ...

Il direttore dell'ong Iran Human Rights sul caso del ricercatore irano-svedese condannato a morte nel 2017 per spionaggio.Secondo il Tribunale di Milano la Società autori ed editori non può raccogliere per conto dei non mandanti. Ricorso in arrivo: «Chi crea non sia penalizzato» ...