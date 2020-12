Suicida a 44 anni, indagato il marito per maltrattamenti (Di venerdì 4 dicembre 2020) C'è una svolta nel caso di Tamara Sartor , la donna trovata morta impiccata nel suo appartamento di Ormelle a fine novembre del 2017 . Il pubblico ministero Anna Andreatta ha infatti chiuso le ... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 4 dicembre 2020) C'è una svolta nel caso di Tamara Sartor , la donna trovata morta impiccata nel suo appartamento di Ormelle a fine novembre del 2017 . Il pubblico ministero Anna Andreatta ha infatti chiuso le ...

Ultime Notizie dalla rete : Suicida anni Suicida a 44 anni, indagato il marito per maltrattamenti TrevisoToday Roma: tenta il suicidio gettandosi nel Tevere, 31enne salvato dalla polizia

Un ragazzo di 31 anni ha tentato il suicidio gettandosi nel fiume Tevere di Roma, all'altezza dell'Isola Tiberina, ma è stato ...

Si uccide durante una lezione su Zoom: aveva 11 anni

Un giovane alunno si è ucciso mentre stava seguendo una lezione su Zoom nella sua stanza: ha girato la telecamera e ha premuto il grilletto.

