Stronger – Io sono più forte il film in prima tv giovedì 3 dicembre su Rai Movie

Stronger Io sono più forte il film su Rai Movie giovedì 3 dicembre, trama e trailer

Stronger Io sono più forte è il film in onda questa sera giovedì 3 dicembre su Rai Movie a poco meno di un mese dalla prima tv su Rai 3, la storia drammatica di un uomo diventato suo malgrado un simbolo di speranza e forza dopo l'attentato alla maratona di Boston. Il film è l'adattamento dell'autobiografia di Jeff Bauman scritta insieme a Bret Witter e legata all'attentato del 2013 in cui perse le gambe. La regia è di David Gordon Green mentre la sceneggiatura è di John Pollono. Al cinema ha incassato 8,5 milioni di dollari.

