Stretta sui visti ai comunisti cinesi che arrivano negli Usa | il nuovo lascito di Trump a Biden

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il massimo è fissato a un mese di permanenza e un solo componente della famiglia può entrareStati Uniti. Con una mossa destinata ad esacerbare ulteriormente le tensioni con la Cina, l’amministrazioneprosegue con la guerra deie limita la concessione deidi ingresso turistico ai membri del Partito Comunista cinese ed ai loro familiari. Con nuove misure che entrano in vigore immediatamente. Decisioni aspramente criticate da Pechino, dove la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, parla di “escalation di repressione politica contro la Cina da parte di alcune forze anti-Stati Uniti, estreme per pregiudizi ideologici. La Cina – ha continuato – ha presentato proteste formali presso gli Usa, sperando che alcuni vedano lo sviluppo della Cina ...

