Strage di Viareggio all’ultimo round Chiesto l’Appello bis per Moretti Entro sabato la sentenza della Cassazione Ma il Pg sollecita un nuovo giudizio per l’ex Ad

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Per la prima volta non hanno potuto partecipare a un’udienza in cui si discute del tragico incidente in cui persero la vita i loro cari, svolgendosi il processo a porte chiuse per l’emergenza Covid, e hanno avuto anche la notizia che il procuratore generale hal’annullamentocondanna peramministratore delegato di Ferrovie, Maurondo per lui un. Una giornata difficile quella di ieri per i familiari delle vittimedi, in attesaCorte di, prevista al massimo. E con l’incubo che il calvario si prolunghi ...