Strada Statale Telesina, Lonardo: "Ringrazio il Ministro per la risposta alla mia interrogazione"

Benevento – "Lo scorso 5 ottobre, avevo chiesto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso una interrogazione parlamentare in Senato, se fosse a conoscenza dei lentissimi tempi di percorrenza della tratta tra Benevento e Caianello, che creano esasperanti disagi e notevole pericolo, e se non ritenesse di accelerare i lavori sulla Strada Statale 372 "Telesina", indicando quando finalmente termineranno. Ebbene, oggi la Ministra De Micheli ha risposto che attualmente sono in corso lavori di manutenzione programmata, per un investimento complessivo di circa 6 milioni e 400 mila euro, sul Viadotto Volturno I, tra i territori comunali di Alife e Gioia Sannitica, in provincia di Caserta, che, secondo quanto riferisce l'Anas, termineranno entro la fine del mese, mentre la conclusione ...

Strada Statale Telesina, Lonardo: "Ringrazio il Ministro per la risposta alla mia interrogazione"

Per intanto, faccio nuovamente presente che la strada statale 372 “Telesina” è di vitale importanza per la città di Benevento, per tutto il Sannio, e non solo… in quanto rappresenta il principale ...

