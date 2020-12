Stelle Michelin, Roma batte Milano Ristorazione meneghina in crisi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nell'eterno confronto Milano-Roma, questa volta è Roma ad avere la meglio: è in vetta con 22 Stelle, una in più di Milano Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nell'eterno confronto, questa volta èad avere la meglio: è in vetta con 22, una in più diSegui su affaritaliani.it

ReporterGourmet : Terremoto stelle Michelin: l’edizione italiana 2021 dell prestigiosa guida non ha eletto solo nuovi stellati e conf… - Affaritaliani : Stelle Michelin, Roma batte Milano Ristorazione lombarda in crisi - CarboneTeodoro : @LDistratta Quelli resteranno, ma la guida Michelin gli toglierà parecchie stelle. Dalle stelle .... - DonatellaBeneta : RT @LuigiBrugnaro: ??I miei complimenti ai locali della #Venezia Metropolitana per la conferma delle stelle Michelin, importante riconoscime… - WineNewsIt : Nasce un #panettone, firmato da due dinastie della #ristorazioneitaliana: i #Cerea e gli #Scarello. Una creazione a… -