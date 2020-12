Stati Uniti, cresce anche settore terziario. Indice PMI supera attese (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si rafforza il settore dei servizi negli Stati Uniti nel mese di novembre a dispetto della seconda ondata di contagi di Covid-19. L’Indice PMI dei servizi definitivo, elaborato da Markit, sale a 58,4 punti dai 56,9 precedenti, risultando superiore alle stime di consensus (57,7). L’Indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, mostra dunque un tasso di crescita più forte e si conferma al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con la fase di espansione. Migliora anche l’Indice composito, che tiene conto anche della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 58,6 punti rispetto ai 56,3 del mese precedente ed ai 57,9 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si rafforza ildei servizi neglinel mese di novembre a dispetto della seconda ondata di contagi di Covid-19. L’PMI dei servizi definitivo, elaborato da Markit, sale a 58,4 punti dai 56,9 precedenti, risultando superiore alle stime di consensus (57,7). L’, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel, mostra dunque un tasso di crescita più forte e si conferma al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con la fase di espansione. Miglioral’composito, che tiene contodella variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 58,6 punti rispetto ai 56,3 del mese precedente ed ai 57,9 ...

