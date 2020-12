Stash è diventato papà | “È nata Non ci sono parole…” E che bel nome per la figlia

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 3 dicembre 2020)è ormai uno dei volti più amati della musica italiana. L’artista è attivo sui social, dove spesso si mostra con la sua dolce metà. La bellezza di quest’ultima è un dato di fatto ma, oltre all’evidenza, cosa fa nella vita? Giulia Belmonte èa Pescara nel 1995 e, dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, è diventata giornalista pubblicista e volto televisivo di una trasmissione sportiva. Insomma, i due giovanigià avviate sul piano professionale e hanno formato una splendida coppia. Ma non finisce qui perché, come la maggioranza saprà benissimo, negli ultimi mesi hanno messo in cantiere una famiglia. Finalmente la tanto attesadie Giulia Belmonte è venuta alla luce, illuminando le vite dei giovani neo genitori. Ecco il commovente annuncio su Instagram. “È ...