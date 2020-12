Stash dei The Kolors papà, è nata Grace: “La cosa più bella del mondo” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stash dei The Kolors è diventato papà. Il cantante ed ex insegnante di Amici ha annunciato la nascita della sua primogenita su Instagram. “È nata Grace ed la cosa più bella del mondo”, ha scritto nelle Storie, aggiungendo anche un cuore rosso. La piccola, frutto dell’amore per la compagna Giulia Belmonte, era attesa con grande entusiasmo dall’artista. Solo qualche giorno fa Stash aveva pubblicato su Instagram diversi video e post dedicati alla figlia in arrivo. “Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! – aveva scritto a corredo di uno scatto in cui sorrideva, accarezzando il pancione di Giulia -. E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa…eri 6 millimetri quando ti ... Leggi su dilei (Di giovedì 3 dicembre 2020)dei Theè diventato. Il cantante ed ex insegnante di Amici ha annunciato la nascita della sua primogenita su Instagram. “Èed lapiùdel, ha scritto nelle Storie, aggiungendo anche un cuore rosso. La piccola, frutto dell’amore per la compagna Giulia Belmonte, era attesa con grande entusiasmo dall’artista. Solo qualche giorno faaveva pubblicato su Instagram diversi video e post dedicati alla figlia in arrivo. “Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! – aveva scritto a corredo di uno scatto in cui sorrideva, accarezzando il pancione di Giulia -. E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni…eri 6 millimetri quando ti ...

