“Sta cosa…”. Tutti contro Adua Del Vesco. Frase agghiacciante al GF Vip e ora rischia la squalifica (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nuovi problemi in vista al ‘Grande Fratello Vip’ per una delle concorrenti. Stiamo parlando di Adua Del Vesco, finita nella bufera per un’affermazione davvero evitabile, che potrebbe anche avere delle conseguenze. Era intenta a chiacchierare nella stanza arancione con le coinquiline Dayane Mello e Selvaggia Roma, quando si è resa protagonista di un’affermazione offensiva. E nella puntata del 4 dicembre potrebbe esserci un intervento deciso da parte del conduttore Alfonso Signorini. C’è chi ha paventato anche la possibilità di una squalifica immediata dal programma, anche se questa ipotesi non dovrebbe essere la più probabile. Indubbiamente avrà un rimprovero sonoro da parte del padrone di casa, che si sarebbe augurato di non avere più a che fare con questi episodi. La Mello stava consigliando a Selvaggia di stare al fianco di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nuovi problemi in vista al ‘Grande Fratello Vip’ per una delle concorrenti. Stiamo parlando diDel, finita nella bufera per un’affermazione davvero evitabile, che potrebbe anche avere delle conseguenze. Era intenta a chiacchierare nella stanza arancione con le coinquiline Dayane Mello e Selvaggia Roma, quando si è resa protagonista di un’affermazione offensiva. E nella puntata del 4 dicembre potrebbe esserci un intervento deciso da parte del conduttore Alfonso Signorini. C’è chi ha paventato anche la possibilità di unaimmediata dal programma, anche se questa ipotesi non dovrebbe essere la più probabile. Indubbiamente avrà un rimprovero sonoro da parte del padrone di casa, che si sarebbe augurato di non avere più a che fare con questi episodi. La Mello stava consigliando a Selvaggia di stare al fianco di ...

