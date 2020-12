Sputnik V, in Russia vaccinazione di massa dalla prossima settimana (Di giovedì 3 dicembre 2020) Mosca, 3 dic – Al via in Russia la vaccinazione di massa anti-coronavirus a partire dalla prossima settimana con il vaccino Sputnik V. A dare il via libera alla vicepremier Tatiana Golikova è stato il presidente Vladimir Putin in persona, come riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Dopo l’annuncio del Regno Unito che a breve vaccinerà la popolazione, però con il vaccino Pfizer, anche Mosca è pronta. E l’Oms commenta che mai finora c’è stata una risposta così rapida a una pandemia. Sputnik V, nei prossimi giorni al via vaccinazione di massa in Russia Secondo quanto affermato dal presidente russo, due milioni di dosi del vaccino sperimentale Sputnik V sono già state prodotte o lo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Mosca, 3 dic – Al via inladianti-coronavirus a partirecon il vaccinoV. A dare il via libera alla vicepremier Tatiana Golikova è stato il presidente Vladimir Putin in persona, come riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Dopo l’annuncio del Regno Unito che a breve vaccinerà la popolazione, però con il vaccino Pfizer, anche Mosca è pronta. E l’Oms commenta che mai finora c’è stata una risposta così rapida a una pandemia.V, nei prossimi giorni al viadiinSecondo quanto affermato dal presidente russo, due milioni di dosi del vaccino sperimentaleV sono già state prodotte o lo ...

