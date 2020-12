Spostamenti tra regioni a Natale: misure severe, cosa si può fare e cosa no (Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ stato approvato nella notte il decreto che entrerà in vigore da domani, 4 dicembre 2020. Il famoso decreto Natale del quale ormai si parla da settimane. C’è grande attesa per la pubblicazione della versione ufficiale del DPCM, al momento infatti si continua a discutere su quella che sarebbe la bozza, arrivata agli organi di stampa. E’ in ogni caso questione di ore: a breve sarà resa nota la versione ufficiale del DPCM. La grande incognita era la possibilità di spostarsi tra regioni a Natale: si potrà fare? Quando sarà possibile lasciare la propria casa? E quale sarà la mobilità concessa tra le regioni? La bozza del nuovo DPCM è stata pubblicata dall’Ansa che anticipa quindi quelle che dovrebbero essere le misure imposte dal Governo; come era trapelato anche nei giorni scorsi, si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ stato approvato nella notte il decreto che entrerà in vigore da domani, 4 dicembre 2020. Il famoso decretodel quale ormai si parla da settimane. C’è grande attesa per la pubblicazione della versione ufficiale del DPCM, al momento infatti si continua a discutere su quella che sarebbe la bozza, arrivata agli organi di stampa. E’ in ogni caso questione di ore: a breve sarà resa nota la versione ufficiale del DPCM. La grande incognita era la possibilità di spostarsi tra: si potrà? Quando sarà possibile lasciare la propria casa? E quale sarà la mobilità concessa tra le? La bozza del nuovo DPCM è stata pubblicata dall’Ansa che anticipa quindi quelle che dovrebbero essere leimposte dal Governo; come era trapelato anche nei giorni scorsi, si ...

