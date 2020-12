Speranza anticipa il nuovo calo dell’indice Rt: «È sceso a 0,91, ma non possiamo abbassare la guardia» (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Domani avremo un indice Rt a 0,91». Il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Piazza Pulita su La7 anticipa l’ultimo aggiornamento relativo al dato che misura la trasmissibilità del Coronavirus, e che influenza direttamente le decisioni del governo sulle restrizioni da adottare nelle varie Regioni. Nelle ultime settimane l’indice è sceso da 1,7 a 1,4 a 1,2, ha ricordato il ministro della Salute sottolineando, in base ai dati soprattutto dei decessi, che «siamo nel pieno di un’epidemia che non possiamo considerare sconfitta». Rt, cos’è e come si calcola l’indice di contagio del Coronavirus Abbiamo avuto, ha detto Speranza, qualche segnale di abbassamento della curva dei contagi, «però siamo ancora pienamente dentro questa crisi, guai abbassare la guardia». ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Domani avremo un indice Rt a 0,91». Il ministro della Salute, Roberto, a Piazza Pulita su La7l’ultimo aggiornamento relativo al dato che misura la trasmissibilità del Coronavirus, e che influenza direttamente le decisioni del governo sulle restrizioni da adottare nelle varie Regioni. Nelle ultime settimane l’indice èda 1,7 a 1,4 a 1,2, ha ricordato il ministro della Salute sottolineando, in base ai dati soprattutto dei decessi, che «siamo nel pieno di un’epidemia che nonconsiderare sconfitta». Rt, cos’è e come si calcola l’indice di contagio del Coronavirus Abbiamo avuto, ha detto, qualche segnale di abbassamento della curva dei contagi, «però siamo ancora pienamente dentro questa crisi, guaila». ...

